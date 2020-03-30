Балтимор, США, , 17:43 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 35 000 человек, 30 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.

По информации мониторингового центра Университета, в настоящий момент в мире погибли 35 114 человек, в том числе 10 779 в Италии, 7340 в Испании, 3186 в китайской провинции Хубэй.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всех странах мира к настоящему моменту составило 741 030.

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