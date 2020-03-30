Москва, , 17:42 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» приняло решение о временном закрытии вагонов-ресторанов и вагонов-бистро для посещения пассажиров в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 20 марта пресс-служба компании.

При этом, как уточняется, в поездах дальнего следования и высокоскоростных поездах «Сапсан» будет продолжено приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах.

«Чтобы заказать блюда из меню вагона-ресторана, пассажирам необходимо обратиться к проводнику», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что данное решение принято во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту от 29 марта.