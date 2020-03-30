Брянск, , 17:36 — REGNUM Ограничение количества перевозимых пассажиров в общественном транспорте вводится в Брянске. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, с 30 марта в автобусах среднего и большого класса, а также в троллейбусах загрузка салона не может превышать 50%. При этом рассадку пассажиров следует производить через одно место для сидения.

Рекомендации по перевозке пассажиров в условиях недопущения распространения коронавирусной инфекции направлены и коммерческим перевозчикам. Им следует осуществлять посадку пассажиров в маршрутные такси только по местам сидения, с соблюдением дистанции — через одно место для сидения.

Напомним в Брянске ввели режим самоизоляции на две недели.