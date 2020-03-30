Кишинёв, , 17:31 — REGNUM К середине апреля число зараженных коронавирусом COVID-19 в Молдавии при оптимистичном сценарии не превысит 2 тыс. человек. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил президент республики Игорь Додон.

По словам Додона, введенные властями Молдавии ограничительные меры позволяют пересмотреть прогноз в пользу более оптимистичного сценария. «Если мы продлим ограничительные меры и будем их исполнять в том же темпе, то, скорее всего, к середине апреля у нас будет меньше 2 тысяч инфицированных», — заявил Додон. Он призвал гражданточно следовать рекомендациям властей.

Ранее президент Додон и премьер-министр Ион Кику заявляли, что по имеющимся прогнозам к середине апреля число случаев заражения в Молдавии превысит 2 тыс.

К 30 марта в Молдавии подтверждено 298 случаев заражения вирусом. За последние сутки выявлено 35 новых случаев.

До сих пор в республике два человека скончались от последствий коронавируса, 13 человек выздоровели.

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