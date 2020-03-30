Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков находятся 2 тыс. 68 человек, в том числе 120 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения 30 марта.

«15 человек изолированы в обсерватор. Пять человек находятся в инфекционном отделении горбольницы №1 имени Семашко», — уточнили в горздраве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на базе горбольницы №1 имени Семашко будет развёрнут госпиталь для больных COVID-19. На оснащение неврологического отделения необходимым оборудованием выделят почти 300 млн рублей. Изолятор сможет принять 137 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области закупят аппараты искусственной вентиляции лёгких