Лондон, , 17:27 — REGNUM Штраф в размере £500 выписан британскому гражданину за нарушение условий карантина, пишет 30 марта The Daily Telegraph.

Уточняется, что оштрафован житель города Стейлибридж (Англия) за то, что находился на улице у магазина сети Tesco. Мужчине 53 года.

В суде отметили, что он вышел из дома без крайней необходимости. При этом он подошёл к людям, которые стояли в очереди. Ему вменяется нарушение «правил социального дистанцирования».

Напомним, трёхнедельный карантин в Великобритании действует с 23 марта. Для жителей страны введён ряд ограничений.

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