Ново-Огарево, Московская область, , 17:24 — REGNUM Президент Российской Федерации заявил, что нарушение гражданами режима карантина является преступной халатностью и власти на местах должны именно так к этому и относится. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 марта, в ходе онлайн-совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах.

Владимир Путин во время осмотра больницы в Коммунарке Kremlin.ru

Напомним, что карантин и самоизолция граждан являются основными сдерживающиим мерами распространения коронавирусной инфекции.

Однако среди граждан есть те, кто совершенно безответственно относится к пандемии коронавирусной инфекции и не соблюдают предписанных властями мер.