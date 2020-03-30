Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Въезд и выезд из города Мурино, который расположен на территории Ленобласти у границы с Петербургом, закрывается на карантин. Об этом сообщил 30 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. В городе зарегистрировано более 50 тыс. человек.

Ленобласть с 00:00 31 марта вводит ограничения по перемещению в своих населенных пунктах, а выезжать за их пределы будет запрещено в том случае, если внутри обнаружатся больные коронавирусом.

«Сейчас у вас сложная задача вместе с ГИБДД ввести режим изоляции Мурино, где у нас появились первые заболевшие коронавирусом. Нужно определиться, каким образом мы будем впускать-выпускать из города жителей, для того чтобы они могли ездить на работу или по иным надобностям, но просто шатаний туда-сюда через границу Санкт-Петербурга больше не должно быть ни жителей Мурино, ни жителей жителей Санкт-Петербурга в город Мурино», — сказал Дрозденко.

Дорожный комитет Ленобласти заказал специальные желтые таблички, они будут установлены на месте въезда в те города, которые закрыты на «карантинные мероприятия».

«Если подтвердится случай в Сертолово, такая же табличка появится в Сертолово. Проезжать можно, выходить нельзя», — объяснил Дрозденко.

Пока силы полиции и Росгвардии не переданы в региональное подчинение, власти просят добровольные народные дружины также на собственных автомобилях дежурить на пунктах въезда и выезда районов и населенных пунктов.

Жителям Ленобласти при выходе из дома понадобится паспорт, сведения о регистрации или другие документы, подтверждающие, что они могут проживать в этом районе 47 региона.

«Это возможность Ленинградскую область разбить на 220 квадратов и каждый квадрат контролировать. Мероприятия полностью взвешены, и мы способны их проконтролировать. Нам, конечно, сложно было бы контролировать полный карантин, потому что территория огромная — извините, как две Бельгии. И гарантировать полный контроль и на дачах, и в квартирах, и в поселках, и в городах сложно», — добавил губернатор.

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