Рязань, , 17:22 — REGNUM Ряд коммерческих автобусных маршрутов прекратит работу в Рязани. Кроме того на 12 маршрутах сократят количество подвижного состава. Временные ограничения вводят в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили 30 марта в пресс-службе мэрии.

Работа коммерческого транспорта будет приостановлена с 31 марта и до особого распоряжения. На муниципальные маршруты регулярных перевозок не выйдут автобусы №№50, 70, 90, 41, 33 и 82. На половину уменьшат количество подвижного состава на маршрутах №№46, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 75, 85, 88, 89.

Управление транспорта будет отслеживать пассажиропоток для принятия решения о дальнейшем закрытии маршрутов.