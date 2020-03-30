Москва, , 17:16 — REGNUM Российская сеть частных клиник «Медси» переделала свой многопрофильный стационар в столичном районе Отрадное в инфекционную больницу для помощи больным коронавирусом и пневмонией. Об этом 30 марта сообщили ИА REGNUM в клинике.

Прием пациентов начнётся в ближайшие несколько дней.

Как отмечается, клинику дооснастили всем необходимым оборудованием и лекарствами. А персонал больницы — 400 человек — прошли дополнительное обучение по методам борьбы с коронавирусом.

В настоящий момент в больнице имеется 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, что является важнейшим оборудованием при борьбе с коронавирусом, а реанимационная палата клиники вмещает 30 коек.

Больных коронавирусом будут принимать и по ОМС, и по ДМС. Всех остальных пациентов, находящихся в клинике, перевели в другие стационары «Медси».

С 1 апреля филиал в Отрадном временно перестает принимать пациентов в связи с перепрофилированием под инфекционный центр.