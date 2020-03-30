Вологда, , 17:16 — REGNUM Власти Вологодской области усилили меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции — в регионе вводится обязательная самоизоляция, как в Москве, Мурманской области и ряде других регионов.

«Это не касается тех, кто работает на предприятиях жизнеобеспечения. Сегодня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин призвал субъекты использовать опыт столицы страны, и мы к этому мнению прислушались. В текущей ситуации это поможет нам уберечь себя и близких», — написал губернатор Олег Кувшинников «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, первыми выявленными пациентами с коронавирусом в Вологодской области стали топ-менеджер компании «Северсталь» и его жена. Еще 12 человек сдали положительный тест в регионе, результаты проверяет федеральная лаборатория. Всего в области обследовано более 2,5 тысяч вологжан.