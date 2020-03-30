Вологда, 30 марта 2020, 17:16 — REGNUM Власти Вологодской области усилили меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции — в регионе вводится обязательная самоизоляция, как в Москве, Мурманской области и ряде других регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, первыми выявленными пациентами с коронавирусом в Вологодской области стали топ-менеджер компании «Северсталь» и его жена. Еще 12 человек сдали положительный тест в регионе, результаты проверяет федеральная лаборатория. Всего в области обследовано более 2,5 тысяч вологжан.