Москва, , 17:13 — REGNUM Ограничительные меры по всеобщей самоизоляции и социальному дистанцированию, которые накануне утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин, оказались своевременными и абсолютно оправданными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила председатель Всероссийского движения «Матери России», экс-сенатор Валентина Петренко.

«Я считаю меры абсолютно оправданными. И они направлены на каждого из нас. Собянин абсолютный молодец, что он не просто выпустил указ, а все свои действия объясняет. Он говорит, почему это нужно. После его обращения по поводу подписания первого указа по карантинным мерам мне звонили матери и говорили: «Мы плакали». Потому что в этом обращении была забота о нас, о людях», — заявила Петренко.

Она отметила, что в ходе общения с женщинами из Батайска Ростовской области, Хакассии, Новосибирска выяснилось, что граждане заинтересованы в аналогичных мерах и в своих регионах — они меньше бы переживали за своих детей, свои семьи, если бы везде были принятые такие же, как в Москве, строгие меры.

«Каждый день мы держим связь с регионами. И некоторые мамы говорят: «А почему у нас такого нет? Мы хотим, чтобы у нас тоже так было!», — заявила Петренко.