Кишинёв, , 17:09 — REGNUM Председатель Штефан-Водского района Молдавии Василий Максим заразился коронавирусом COVID-19. Как сообщает NewsMaker.md, это уже второй глава района, заболевший коронавирусной инфекцией: ранее COVID-19 выявили у председателя Кагульского района Марчела Ченушэ.

Мэр райцентра Штефан-Водэ Владислав Кочу сообщил, что после подтверждения вируса у главы района весь состав районной комиссии по чрезвычайным ситуациям отправили на карантин.

ИА REGNUM отмечает, что всего в Молдавии к 30 марта выявлено 298 подтвержденных случая заражения COVID-19. Из них 44 находятся в тяжелом состоянии. Два человека до сих пор умерли от последствий коронавируса, 13 человек выздоровели.

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