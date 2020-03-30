Ново-Огарево, Московская область, , 17:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах поручил наладить работу по выявлению граждан, которые в последние две недели вернулись из-за рубежа, и установить всех их родных и контакты.

Напомним, что в России 80% выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — привозные. Граждане заразились за рубежом, а потом приехали домой.

Метод эпидемиологического расследования, когда устанавливаются и помещаются под наблюдение все те, кто контактировал с заболевшим, уже доказал свою эффективность на примере стран Азии.