Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе карантин по коронавирусу. Об этом глава области написал в Instagram.

Теперь свердловчан просят не покидать свои места обитания. Исключений немного — это походы на работу, в магазины и аптеки, находящиеся в 100 метрах дома. Дозволяется обращаться за медицинской помощью, а также выкидывать мусор на ближайшую свалку или выгуливать собаку.

«Я понимаю, что принимаются непопулярные меры, но они необходимы в сегодняшней ситуации. Это позволит нам избежать вспышки заболевания», — сказал Куйвашев.

Также губернатор просит соблюдать пространство в 1,5 м друг от друга и находиться лишь вдвоём в легковом автомобиле. В регионе продолжат работать все необходимые службы и организации. Функционируют магазины с продуктами и товарами первой необходимости, производства и поставщики. Всех запасов очень много, поставки не прекращаются, добавил губернатор.

За соблюдением всех мер профилактики будут следить правоохранительные органы и полицейские.

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