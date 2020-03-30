Ново-Огарево, Московская область, , 17:04 — REGNUM Нарушение норм карантина власти должны рассматривать как преступную халатность, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Это заявление прозвучало на совещании, посвящённом мерам по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин предложил и для тех предприятий, которые имеют непрерывный производственный цикл, предусмотреть гибкий график работы.

Также он поручил привлечь к работе по борьбе с распространением SARS-CoV-2 студентов медицинских университетов.

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