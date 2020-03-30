Москва, , 17:06 — REGNUM Проживающий в Петербурге чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого был обнаружен новый вид коронавируса, завил об отрицательном повторном анализе на инфекцию. Об этом он рассказал на своей личной странице в понедельник, 30 марта в одной из социальных сетей.

Напомним, новый вид коронавирусной инфекции у Петра Тюшкевича был обнаружен 15 марта, после того как он вернулся из Франции. Несмотря на оперативную помощь врачей у спортсмена начались осложнения. Спустя 12 дней, на повторном исследовании, врачи московской инфекционной больницы в Коммунарке, где лежит мужчина, обнаружили три очага заболевания.

«КТ — легкие еще так себе, но можно дома долечиться. Но вируса уже нет», — сообщил своим подписчикам спортсмен.

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