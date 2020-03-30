Ново-Огарево, Московская область, , 17:08 — REGNUM Аптеки, органы ЖКХ и продуктовые магазины продолжат работу на этой неделе в создавшейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу, но на особых условиях. Об этом 30 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания со своими полпредами.

Как отметили президент России, ко всем структурам жизнеобеспечения, в том числе к непрерывным производствам, магазинам товаров первой необходимости, аптекам, системам ЖКХ и органам власти, которые продолжат свою работу в период с 30 марта по 5 апреля, должны предъявляться особые, повышенные меры безопасности.

Прежде всего, во всех работающих учреждениях должны строго соблюдаться нормы санитарного режима и проводиться обязательная регулярная дезинфекция помещений.

В магазинах и аптеках должен быть создан особый порядок обслуживания, не допускающий очередей. Персонал всех указанных структур должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Владимира Путина создать гибкий график для непрерывных производств.

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