Магас, , 16:59 — REGNUM Число ежедневных рейсов из Москвы в Ингушетию снизилось до двух. Столько же будет выполняться и в обратном направлении, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По словам директора аэропорта «Магас» Магомеда Цурова, в течение последних четырех дней воздушная гавань принимала четыре рейса из Москвы: три по маршруту «Москва — Магас» и один — «Москва — Грозный». Последний рейс выполнялся авиакомпанией «Ютейр» из-за сокращения числа полетов в столицу Чечни с 27 марта.

По решению Росавиации, число рейсов в Ингушетию также будет сокращено до двух в день. Как отметил Цуров, некоторые местные жители просят закрыть авиасообщение полностью. Однако этого сделать нельзя из-за необходимости доставки в республику необходимых грузов и медикаментов.

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