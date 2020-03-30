Москва, , 16:57 — REGNUM Введённые меры профилактики коронавируса в рамках нерабочей недели в России полностью оправданы и внесут свой вклад в сдерживании распространения инфекции. Об этом 30 марта заявил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».

«Это совершенно оправданно и абсолютно отвечает той цели, которую нужно ставить в ходе эпидемии. Говорит о том, что власти стремятся снизить этот пик кривой заболеваемости. Если нам это удастся сделать, то ресурсов медицины хватит на то, чтобы помочь всем нуждающимся. Иначе нас ждёт такая же катастрофа, которая произошла в Италии, где не слушались властей, не соблюдали карантин», — заявил Болибок.