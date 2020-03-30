Рязань, , 16:57 — REGNUM Ложную информацию о количестве заразившихся коронавирусом в Рязани проверяют в региональном Следственном комитете, сообщили 30 марта в пресс-службе ведомства. Анонимные источники утверждают, что заболело свыше 1,5 тысячи человек. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Доследственную проверку организовали в связи с распространением в интернете информации о том, что «истинное» число заболевших в Рязани составляет более 1,5 тысячи человек. Распространители сообщений также утверждают, что местные больницы переполнены больными. Эти данные опровергли в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

Следователям предстоит установить источник недостоверной информации.