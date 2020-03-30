Лос-Анджелес, США, , 16:45 — REGNUM В немецком магазине PS Store 30 марта открылся предварительный заказ на ремастер игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Вероятно, релиз игры состоится уже 31 марта 2020 года.

Некоторые пользователи, оформившие предварительный заказ, сообщают, что им уже удалось запустить игру. Тем не менее, информация об официальном релизе ремастера пока не сообщалась.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 состоялся 10 ноября 2009 года. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков.

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