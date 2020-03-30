Белгород, , 16:44 — REGNUM Маленького зайчонка спас от ландшафтного пожара сотрудник дежурно-диспетчерской службы Краснояружского района Белгородской области. Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади порядка 800 кв. м. и из огня к ним выскочил опалённый детёныш зайца, сообщили 30 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

28 марта загорелась сухая трава у села Староселье, плотным дымом было окутано около 800 кв. м. территории. К месту пожара прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 24, а также добровольные пожарные дружины Теребренского и Сергиевского сельских поселений. Начальник дежурного караула пожарно-спасательной части № 24 Евгений Вервейко услышал крик животного из охваченной пламенем травы, откуда затем выпрыгнул маленький зайчонок. У детёныша уже тлела шёрстка, а, увидев человека, он снова бросился в горячую траву. Пожарный успел поймать зверька, забрал его с собой и теперь выхаживает дома — спасённый начал есть и уверенно передвигаться.

Поджоги сухой травы наносят огромный вред природе, напоминают сотрудники МЧС и представители экологических служб. В ландшафтных пожарах погибают животные и птицы, уничтожаются растения и почва.