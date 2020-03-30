Астрахань, , 16:43 — REGNUM В Астраханской области с 30 марта в связи с опасностью распространения коронавируса вводятся ограничительные меры — карантин, сообщает ИА REGNUM.

Соответствующее распоряжение 30 марта подписал губернатор Игорь Бабушкин по предложению главного санитарного врача Астраханской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе официально подтверждено два случая коронавируса, ещё пяти пациентам поставлен такой же предварительный диагноз.

Читайте ранее в этом сюжете: Двух астраханцев оштрафуют за нарушение карантина