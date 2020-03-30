Анкара, , 16:40 — REGNUM Спустя всего несколько часов после релиза «пиковый онлайн» новой части Mount & Blade превысил 100 тыс. человек. Об этом 30 марта сообщает «Игромания».

Сейчас в Mount & Blade 2: Bannerlord играют около 109 тыс. человек. Сообщается, что это абсолютной рекорд для франшизы.

Напомним, Mount & Blade 2: Bannerlord — это ролевой экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов. Его созданием занималась турецкая студия TaleWorlds.

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