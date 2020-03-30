Москва, , 16:40 — REGNUM Резерв жизненно необходимых товаров в России уже создан, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта Путин проводит совещание по вопросу мер противодействия распространению коронавируса в стране.

Президент заявил, что в РФ нужно открывать новые центры диагностики, в том числе на базе частных организаций.

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