Москва, , 16:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал всех сограждан старше 65 лет на период пандемии коронавирусной инфекции оставаться дома. Об этом он заявил сегодня, 30 марта, в ходе онлайн-совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах.

Напомним, что международная практика борьбы с коронавирусной инфекцией показывает эффективность мер самоизоляции граждан. Таким образом прерываются каналы заражения коронавирусом. Однако эти меры нужно строго соблюдать.

Сто касается людей старшего поколения, то у них рис более тяжелого течения коронавирусной инфекции выше, так как они отягчены другими хроническими заболеваниями.