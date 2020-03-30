Москва, , 16:38 — REGNUM Власти должны исключить любые попытки ограничения товарных потоков между российскими регионами в ситуации с коронавирусом. Об этом заявил 30 марта президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул необходимость жестко пресекать любые спекуляции, сговоры и попытки монопольного взвинчивания цен на продовольствие и товары первой необходимости.

Владимир Путин также отметил, что по товарам жизненной необходимости уже сформирован необходимый запас и резерв.