Черкесск, , 16:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии переведен на другой график работы общественный транспорт в столице республики — сокращено количество маршрутов, при этом учтены вопросы доставки медицинских работников на места службы.

«Городские автобусы, в частности по маршрутам в направлении социальных объектов и больниц, подстроились под график работы персонала больниц и социальных объектов», — цитирует РИА Карачаево-Черкесия представителя мэрии города Черкесска.

По данным информагентства, на проблемы с проездом на работу пожаловались сотрудники детской поликлиники и онкологического диспансера.

Напомним, в Карачаево-Черкесии введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В республике не работают большинство учреждений. На особый режим переведены и медицинские организации.

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