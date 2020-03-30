Лондон, , 16:37 — REGNUM Британское издательство Future планирует закрыть игровой журнал Official Xbox Magazine. Об этом 30 марта сообщает портал Eurogamer.

Представители издательства сообщают, что сокращение розничных продаж видеоигр сильно повлияло на интерес читателей к журналу. Несмотря на падение доходов от него, руководство Future планирует «свести увольнения сотрудников к минимуму».

Напомним, Official Xbox Magazine начал выходить в 2001 году, одновременно с выходом первой одноимённой консоли. Вместе с журналом распространялись диски с демоверсиями игр, видеороликами и трейлерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Стратегическая игра про Джона Уика может выйти на консолях