Москва, , 16:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение оперативно регистрироваться новые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил сегодня, 30 марта, на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах.

Глава государства подчеркнул, что одной из немаловажных мер борьбы с коронавирусом является массовое тестирование граждан. В связи с этим регистрация новых тест-систем должна производится быстро, чтобы они как можно быстрее начинали использоваться.