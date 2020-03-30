Йошкар-Ола, , 16:35 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев вводит дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В рамках нового режима разрешается выходить из дома только за продуктами питания или лекарственными средствами, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Самоизоляцией вы сможете обезопасить не только себя и своих близких, но и помочь врачам, которые работают для нас», — отметил Евстифеев, обращаясь к жителям.

Также можно выйти из дома в случае необходимости получить экстренную медицинскую помощь, следование к месту работы, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, для выноса мусора вблизи дома.

В общественных местах, включая транспорт, граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

Напомним, с 28 марта режим самоизоляции стал действовать в республике для жителей, старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл впервые были выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне аналогичные режимы начали действовать в Москве и Московской области, в Чечне, а также Калининградской и Мурманской областях. Соответствующие меры готовятся принять в Рязанской и Саратовской областях.