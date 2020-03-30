Симферополь, 30 марта 2020, 16:40 — REGNUM В Крыму проверяют всех медицинских работников, которые контактировали с врачом, заразившимся от пациента коронавирусом. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщила главный санитарный врач РК Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму 214 пациентов сдали анализы на коронавирус, все результаты оказались отрицательными. Под наблюдением медиков в РК остаются почти три тысячи человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму за сутки более 200 пациентов сдали анализы на коронавирус