Симферополь, , 16:40 — REGNUM В Крыму проверяют всех медицинских работников, которые контактировали с врачом, заразившимся от пациента коронавирусом. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщила главный санитарный врач РК Наталья Пеньковская.

«По местному случаю доставлены 16 человек медицинских работников для проведения обследования. У двоих повторно отберут материал, у 14 результат отрицательный», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму 214 пациентов сдали анализы на коронавирус, все результаты оказались отрицательными. Под наблюдением медиков в РК остаются почти три тысячи человек.

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