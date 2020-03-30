Москва, , 16:33 — REGNUM Всероссийский конкурс для старшеклассников «Большая перемена», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», стартовал в субботу, 28 марта. За первые два дня регистрации заявки на участиев конкурсе подали более 12 000 человек.

Регистрация проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Во вторник, 31 марта, открывается первый этап конкурса — тестирования. При этом новые участники смогут присоединиться к конкурсу в любое времядо 22 июня.

Тестовые задания подбираются под индивидуальные особенности каждого ребенка. Специально для этого на старте конкурса проводится серия тестов на профориентацию, тип личности, особенности интеллекта и общую эрудицию. Все тесты спроектированы в игровой форме.

Задача первого этапа Конкурса — не отсеять потенциальных участников, а подобрать для них именно те испытания, которые позволят максимально раскрыть их потенциал.

По итогам тестов для каждого участника будет разработана персональная карта профессионального развития и набор рекомендаций, как усовершенствовать свои навыки. Кроме того, участники получат индивидуальную подборку специальной литературы и видеоматериалов, а также список вузов и компаний, в которых можно было бы начать свой карьерный путь.

«Большая перемена» — это всероссийский конкурс для учеников 8−10 классов. Он задуман как платформа для общения школьников, с помощью которой они смогут получить полезные знания и информацию по широкому кругу направлений.

Цель конкурса. Ключевая цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главным критерием конкурсного отбора будет оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на презентации конкурса отметил, что в настоящее время, несмотря на сложности, с которым столкнулся весь мир, наступает время уникальных возможностей.

«Большая перемена» — это большая возможность для каждого и то, насколько эффективно вы ей воспользуетесь, зависит только от вас. Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное — верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие — уже выигрывают. Каждый участник получит обратную связь от профессионалов, доступы к программам дистанционного обучения и многое другое. В «Большой перемене» точно не будет скучно!», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Призы конкурса: 300 победителей (в категории 10 класс) получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 учащихся 8−9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек».

Топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн руб) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Организаторы конкурса: АНО «Россия — страна возможностей», проект «Проектория», Российской движение школьников.

Партнеры конкурса: Сбербанк России, Mail.ru Group.

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