Москва, , 16:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с полномочными представителями президента в федеральных округах заявил, что в стране необходимо наладить схемы межрегионального медицинского взаимодействия и принимать больных из других регионов. Совещание состоялось сегодня, 30 марта, в онлайн-режиме.

Напомним, что в Евросоюзе уже началаи применять практику межстранового взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, пациентов из Франции, где мощностей системы здравоохранения недостатачно, везут в Германию, где есть лишние мощности.