Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса в РФ обострилась проблема нарушения трудовых прав медицинских работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта рассказал сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. По его словам, те проблемные места, которые были в российском здравоохранении, ещё более обнажились в новых условиях. Глобальная проблема, как подчеркнул Коновал, это недофинансирование медицинских учреждений и недостаток средств на достойную оплату труда врачей. В том числе и на компенсационные выплаты за вредные условия труда.
Как рассказал Коновал, в профсоюз поступили сигналы, что медработников порой переводят на работу с коронавирусом без их согласия. Острая проблема, по его словам, есть и со средствами индивидуальной защиты. Коновал отметил, что в рекомендациях Минздрава и Роспотребнадзора есть неясности и противоречия — какими видами средств индивидуальной защиты должны быть обеспечены те или иные сотрудники. В результате региональные чиновники и работодатели толкуют эти формулировки по своему усмотрению.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заражения новым типом коронавируса.
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