Москва, , 16:29 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса в РФ обострилась проблема нарушения трудовых прав медицинских работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта рассказал сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. По его словам, те проблемные места, которые были в российском здравоохранении, ещё более обнажились в новых условиях. Глобальная проблема, как подчеркнул Коновал, это недофинансирование медицинских учреждений и недостаток средств на достойную оплату труда врачей. В том числе и на компенсационные выплаты за вредные условия труда.

«Годами шёл процесс сокращения этих выплат путём неправомерного занижения класса вредности, — посетовал профсоюзный лидер. — Есть проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Спецодежду в тех же службах скорой помощи могут не выдавать годами. Или выдавать в недостаточном количестве. Недостаток кадров приводит к тому, что люди перерабатывают. Когда бригаду скорой помощи могут отправить на карантин, дополнительная нагрузка ложится на оставшихся сотрудников, которых и так недостаточно. Часто просто не соблюдаются принципы трудового законодательства. Профиль медучреждений меняют на инфекционный, ориентированный на работу с пациентами, у которых как минимум подозрение на коронавирус. А штат работников этих медицинских учреждений просто информируется, хотя работник должен быть предупреждён за два месяца, что условия его договора изменят».

Как рассказал Коновал, в профсоюз поступили сигналы, что медработников порой переводят на работу с коронавирусом без их согласия. Острая проблема, по его словам, есть и со средствами индивидуальной защиты. Коновал отметил, что в рекомендациях Минздрава и Роспотребнадзора есть неясности и противоречия — какими видами средств индивидуальной защиты должны быть обеспечены те или иные сотрудники. В результате региональные чиновники и работодатели толкуют эти формулировки по своему усмотрению.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заражения новым типом коронавируса.

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