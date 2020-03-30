Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полпредов 30 марта в ходе совместного совещания.
Путин пояснил, что часть мер по предотвращению угрозы распространения коронавируса напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.
В связи с этим глава государства обратился к своих полномочным представителям в субъектах Российской Федерации с просьбой обеспечить реализацию своих поручений касательно борьбы с COVID-19 на местах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин призвал использовать опыт других стран в борьбе с коронавирусом.
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