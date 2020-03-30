Кишинёв, , 16:25 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе для людей, умерших от последствий коронавируса, выделили специальный квартал на столичном кладбище «Дойна». Как сообщили 30 марта в мэрии Кишинева, это касается лиц, у которых не забронированы другие места на городских кладбищах, передает ИА REGNUM.

Директор Агентства общественного здоровья Молдавии Николай Фуртунэ в свою очередь утончил, что тела людей, умерших от коронавируса COVID-19, не заразны. В то же время он настоял на том, что похороны должны проходить без массовых скоплений людей, как это принято в Молдавии.

Отметим, что кладбище «Дойна» в Кишиневе считается крупнейшим кладбищем в Восточной Европе.

До сих пор в Молдавии от последствий коронавируса умерли два человека.