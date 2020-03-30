Липецк, , 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.

Соответствующее постановление 30 марта подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 23 человека были госпитализированы с подозрением на коронавирус. В обсерваторе города Данкова находятся 16 человек, у которых нет симптомов ОРВИ. Ежедневный медицинский осмотр на дому проходят 1136 человек.

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