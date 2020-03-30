Милан, Италия, , 16:19 — REGNUM В течение трех недель предприятия индустрии моды в Италии увеличат объемы выпуска медицинских масок с нынешних 350 тысяч штук в день до 1,5 миллионов, передает Sky в понедельник, 30 марта, со ссылкой на заявления руководителей профильных бизнес-ассоциаций.

Ранее целый ряд компаний по производству одежды в Италии приняли решение о полном или частичном перепрофилировании производства на время пандемии.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов.

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Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на вечер воскресенья, 29 марта, от коронавируса в Италии умерли 10 779 человека, за последние сутки показатель увеличился на 889. Выздоровели 13 030 человек, за день этот показатель увеличился на 646. Число заражённых увеличилось на 3815 человека, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 73 880 (с учетом выздоровевших и погибших — 97 689).