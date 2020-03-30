Грозный, , 16:19 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики с просьбой о помощи. Ради спасения нации от коронавируса он еще раз настоятельно просит сохранять благоразумие и не выходить из дома.

По словам Кадырова, «наступили времена серьезных испытаний», когда в борьбе в невидимым врагом чеченцам, победившим терроризм, приходится гораздо труднее. В то время, как врачи и власти республики предпринимают все необходимые экстренные меры для охраны здоровья и безопасности граждан, у него лишь одна просьба ко всем жителям — оставаться дома и строго выполнять все необходимые медико-санитарные и прочие требования для «нашего национального спасения».

«Помогите нам, ради Всевышнего, ради наших родителей и детей, во имя здорового будущего нашего героического народа! Не поддавайтесь лживым СМС-провокациям, непроверенным фейковым вбросам, панике и малодушию!» — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».