Астрахань, , 16:17 — REGNUM В Астраханской области установлен два факта нарушения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Житель города Астрахани 1968 года рождения нарушил требования карантина — когда к нему пришли медики, его не было дома. Житель села Красный Яр также нарушил условия самоизоляции на дому. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дел они заплатят штрафы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе восемь человек были госпитализировангы с предварительным диагнозом «коронавирус». Всех контактировавших с ними переводят на самоизоляцию и проверяют на наличие инфекции.

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