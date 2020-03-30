Белгород, 30 марта 2020, 16:19 — REGNUM Особый режим посещения введён во всех общежитиях Белгородского госуниверситета. Приказ, за нарушение которого грозит отчисление, подписал 30 марта ректор БелГУ Олег Полухин, сообщили в пресс-службе вуза.
Студентам, которые живут в общежитии, запрещено покидать его с 23:00 до 7:00. Действовать особый режим будет с 30 марта и до стабилизации ситуации с коронавирусом. Нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности — вплоть до отчисления.
В общежитиях вуза проводят усиленную санитарную обработку, также ведут работу психологи.