Белгород, , 16:19 — REGNUM Особый режим посещения введён во всех общежитиях Белгородского госуниверситета. Приказ, за нарушение которого грозит отчисление, подписал 30 марта ректор БелГУ Олег Полухин, сообщили в пресс-службе вуза.

Студентам, которые живут в общежитии, запрещено покидать его с 23:00 до 7:00. Действовать особый режим будет с 30 марта и до стабилизации ситуации с коронавирусом. Нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности — вплоть до отчисления.

«Уважаемые студенты, к сожалению, не все из вас в полной мере осознали серьёзность ситуации и важность соблюдения режима «сидим дома». Информирую вас о том, что несколько иностранных студентов, не ночевавшие в общежитии либо вернувшиеся поздно ночью, уведомлены о том, что в случае повторного нарушения будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления из университета», — пояснил ректор.

В общежитиях вуза проводят усиленную санитарную обработку, также ведут работу психологи.