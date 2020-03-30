Краснодар, , 16:16 — REGNUM Обеспечить дезинфекцию улиц в городах и районах Краснодарского края поручил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации края 30 марта.

«Сейчас нам надо сделать все, чтобы не допустить распространения вируса в регионе. Муниципалитеты должны в обязательном порядке обрабатывать улицы дезинфицирующими средствами. Посмотрите, нужно ли для этого специальное оборудование или возможно использовать то, что есть сейчас. Край обеспечит техникой и деньгами, если это потребуется, — сказал губернатор.

Добавим, ранее глава Кубани заявил о намерении поддержать предприятия, которые оперативно перепрофилируются на выпуск антисептиков.