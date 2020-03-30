Кемерово, , 16:14 — REGNUM Кузбасская митрополия планирует транслировать пасхальную службу в Instagram из-за ситуации с коронавирусом.

«Пасхальную службу в Знаменском кафедральном соборе Кемерова планируется транслировать в Instagram из-за ситуации с коронавирусом, — пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу митрополии. — Однако точное решение пока не принято. Перед этим планируем опробовать такой формат во время другой службы».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что на ближайшие дни профилактика распространения COVID-19 должна стать основным приоритетом для органов власти всех уровней.

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