Иерусалим, , 16:13 — REGNUM В самоизоляции будет находиться израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пока не завершится расследование о заражении COVID-19 его советника Ривки Палух, сообщили 30 марта в администрации главы правительства Израиля.

В пресс-службе Нетаньяху пояснили, что в изоляции на период расследования будет также пребывать и его окружение. Когда чиновники следует прервать самоизоляцию, будут решать врачи.

Напомним, о том, что Палух заразилась коронавирусом, стало известно 29 марта. При этом Нетаньяху не контактировал со своим советником. Тем не менее, проводится эпидемиологическое расследование.

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