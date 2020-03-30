Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM Около 30 свердловских организаций отказались приостанавливать свою деятельность, невзирая на запрет по COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Роспотребнадзор выявил около 30 нарушителей, которые продолжали свою деятельность в регионе, хотя власти запрещали многих организациям работать с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

«Меры будут приняты по каждому случаю нарушений», — уточняют в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждены 24 случая заражения новым коронавирусом. Три пациента уже выздоровели — врачи выписали их из больницы № 40 Екатеринбурга.

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