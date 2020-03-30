Москва, , 16:11 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi и Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве на ремонт 56 транспортных средств. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат 32 автомобиля Audi Q7 и Q8, реализованных в период с 2016 по 2020 годы, а также 24 автомобиля Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.

«Причиной отзыва является существующая вероятность того, что из-за ошибки в процессе доработки резьбовое соединение промежуточного вала к рулевому механизму выполнено не в соответствии с требованиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате дефекта возможно нарушение в работе рулевого управления, в этом случае не гарантировано сохранение управляемости автомобиля.

На отзываемых транспортных средствах будет заменено резьбовое крепление промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.