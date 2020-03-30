Вильнюс, , 16:11 — REGNUM Семь беспилотных аппаратов ведут наблюдение за исполнением режима карантина и самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 марта.

По сведениям пресс-службы столичного самоуправления, дроны патрулируют город с 09.00 утра до 18.00 вечера. Они ведут видеонаблюдение за местами, которые потенциально могут стать местом сбора жителей — за парками, детскими площадками, иными местами отдыха. В случае выявления нарушений режима самоизоляции, данные направляют полиции, которая пребывает в места скопления людей.

К 30 марта в Литве было диагностировано 484 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, семь человек скончалось.