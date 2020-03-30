Москва, , 16:10 — REGNUM На сегодняшний день решения о переносе Всероссийской переписи населения не принято. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Росстата.

«Каких-либо решений об отмене проведения Всероссийской переписи или переносе ее сроков пока не принято», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на это, в пресс-службе подчеркнули, что руководство Росстата внимательно анализирует текущую ситуацию и рассматривает различные варианты для эффективного проведения переписи в прежнем формате.